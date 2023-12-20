Нико Мэннион заключил соглашение с «Варезе»

После того, как переговоры с французским «Виллербаном» зашли в тупик, Нико Маннион пересмотрел идею возвращения в Италию. Разыгрывающий заключил соглашение с итальянским «Варезе», сообщает BasketNews.

начинал нынешний сезон в испанской «Басконии», но не смог получить постоянную роль в команде.

, владелец « », сыграл ключевую роль в возвращении Манниона в Италию. Легенда «Басконии» обратилась к испанской команде с просьбой инициировать сделку, и его отношения с фронт-офисом помогли в этом процессе.

Ожидается, что после расторжения контракта с «Басконией» Маннион подпишет соглашение с «Варезе» до конца сезона.