Нико Мэннион заключил соглашение с «Варезе»

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После того, как переговоры с французским «Виллербаном» зашли в тупик, Нико Маннион пересмотрел идею возвращения в Италию. Разыгрывающий заключил соглашение с итальянским «Варезе», сообщает BasketNews.

Мэннион начинал нынешний сезон в испанской «Басконии», но не смог получить постоянную роль в команде.

Луис Скола, владелец «Варезе», сыграл ключевую роль в возвращении Манниона в Италию. Легенда «Басконии» обратилась к испанской команде с просьбой инициировать сделку, и его отношения с фронт-офисом помогли в этом процессе.

Ожидается, что после расторжения контракта с «Басконией» Маннион подпишет соглашение с «Варезе» до конца сезона.

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