Эндрю Нембард не поможет «Индиане» в финале против «Лейкерс» из-за травмы

Теги травмы Индиана Рик Карлайл НБА Эндрю Нембард Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Эндрю Нембард не сыграет в финале внутрисезонного турнира против «Лейкерс», рассказал главный тренер Рик Карлайл.

Специалист отметил, что у «Пэйсерс» есть основания полагать, что их «пронесло», и защитник избежал серьезного повреждения.

Нембард получил травму в полуфинале против «Бакс», подвернув голеностоп правой ноги, когда убегал в быстрый отрыв.

Проводя в среднем 18,1 минуты на паркете (27,6 в первом сезоне), Нембард набирает в среднем 7 очков и отдает 4,1 результативной передачи.

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3 комментария
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Он Нембард или Эмхард? Сегодня комментатор Эмхардом называл его.
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Потом скажут, что титул не считается потому что Нембард не играл
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Ответ Биомеханоид
Он Нембард или Эмхард? Сегодня комментатор Эмхардом называл его.
В нашей транскрипции Нембард
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