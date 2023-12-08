Майк Браун: «Желаю Филипу Петрушеву и «Олимпиакосу» только самого лучшего»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун пожелал удачи форварду Филипу Петрушеву после его перехода в греческий «Олимпиакос».
«Он был с нами недолго, но вы получаете молодого игрока с большим опытом за плечами. Филип воспользовался возможностью поиграть в НБА с несколькими командами, и он обладает определенным мастерством. Думаю, у него там все получится.
Я рад за него, рад за «Олимпиакос». Они работали с нами, когда речь шла о переходе Саши Везенкова. Очевидно, что на данный момент они получают от нас очень хорошего игрока. Желаю ему и «Олимпиакосу» только самого лучшего», – сказал Браун журналисту Толису Коциасу из газеты SDNA.