Майк Браун: «Желаю Филипу Петрушеву и «Олимпиакосу» только самого лучшего»

Теги Майк Браун Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Филип Петрушев Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун пожелал удачи форварду Филипу Петрушеву после его перехода в греческий «Олимпиакос».

«Он был с нами недолго, но вы получаете молодого игрока с большим опытом за плечами. Филип воспользовался возможностью поиграть в НБА с несколькими командами, и он обладает определенным мастерством. Думаю, у него там все получится.

Я рад за него, рад за «Олимпиакос». Они работали с нами, когда речь шла о переходе Саши Везенкова. Очевидно, что на данный момент они получают от нас очень хорошего игрока. Желаю ему и «Олимпиакосу» только самого лучшего», – сказал Браун журналисту Толису Коциасу из газеты SDNA.

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