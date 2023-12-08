Габриэл Оласени и Ти Джей Шортс признаны самыми ценными игроками 12-го раунда Еврокубка

Центровой « » Габриэл Оласени и разыгрывающий « » Ти Джей Шортс признаны самыми ценными игроками 12-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка.

Оласени и Шортс заработали по 32 балла в рейтинге эффективности.

Оласени в победном матче с «Венецией» (95:91) набрал 23 очка, 12 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Шортс помог парижанам справиться с «Вулвз» (110:79). Он записал на свой счет 24 очка и 11 передач.