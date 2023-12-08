Габриэл Оласени и Ти Джей Шортс признаны самыми ценными игроками 12-го раунда Еврокубка

Теги Еврокубок Баскетбол - видео Габриэл Оласени Париж Лондон Лайонс Ти Джей Шортс Баскетбол

Центровой «Лондон Лайонс» Габриэл Оласени и разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс признаны самыми ценными игроками 12-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка.

Оласени и Шортс заработали по 32 балла в рейтинге эффективности.

Оласени в победном матче с «Венецией» (95:91) набрал 23 очка, 12 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Шортс помог парижанам справиться с «Вулвз» (110:79). Он записал на свой счет 24 очка и 11 передач.

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