Габриэл Оласени и Ти Джей Шортс признаны самыми ценными игроками 12-го раунда Еврокубка
Центровой «Лондон Лайонс» Габриэл Оласени и разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс признаны самыми ценными игроками 12-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка.
Оласени и Шортс заработали по 32 балла в рейтинге эффективности.
Оласени в победном матче с «Венецией» (95:91) набрал 23 очка, 12 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
Шортс помог парижанам справиться с «Вулвз» (110:79). Он записал на свой счет 24 очка и 11 передач.