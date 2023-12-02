Миллиардер Стивен Рейлс купил 15 процентов акций «Индианы»

Херб Саймон, председатель и владелец Pacers Sports & Entertainment, объявил в четверг, что продает 15 процентов акций «Пэйсерс» миллиардеру Стивену Рейлсу.

72-летний Рейлс, основавший в 1984 году компанию Danaher Corp., занимающуюся естественными науками, и ставший кинопродюсером, увеличил свою долю в «Индиане» с 5 процентов до 20.

По данным Forbes, Рейлс приобрел 15 процентов акций «Индианы» при общей оценке клуба в 3,47 миллиарда долларов. В общей сложности он потратил 525,5 миллиона долларов на то, чтобы теперь владеть 20 процентами клуба. Состояние Рейлса на данный момент составляет 7,5 миллиарда долларов.

В октябре Forbes оценивал «Пэйсерс» в 2,9 миллиарда долларов.