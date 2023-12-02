Миллиардер Стивен Рейлс купил 15 процентов акций «Индианы»

Теги Индиана НБА Херб Саймон Баскетбол

Херб Саймон, председатель и владелец Pacers Sports & Entertainment, объявил в четверг, что продает 15 процентов акций «Пэйсерс» миллиардеру Стивену Рейлсу.

72-летний Рейлс, основавший в 1984 году компанию Danaher Corp., занимающуюся естественными науками, и ставший кинопродюсером, увеличил свою долю в «Индиане» с 5 процентов до 20.

По данным Forbes, Рейлс приобрел 15 процентов акций «Индианы» при общей оценке клуба в 3,47 миллиарда долларов. В общей сложности он потратил 525,5 миллиона долларов на то, чтобы теперь владеть 20 процентами клуба. Состояние Рейлса на данный момент составляет 7,5 миллиарда долларов.

В октябре Forbes оценивал «Пэйсерс» в 2,9 миллиарда долларов.

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8 комментариев
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Название компании нраица!
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Danaher Ono Mnenado
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Вероломно пытаются умыкнуть славу Эдуардо! Но мы помним и чтим Легенду!)
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McDonald’s - Вкусно и точка
Danaher Corp - Danunaher Corp.
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Данахер эти 15%
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Я не понял почему в октябре клуб оценивался в 2,9 млрд, а сейчас уже в 3,47. За такой короткий срок не могла же капитализация возрасти на полмиллиарда?
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Danaher Ono Mnenado
Такое имя подошло бы филиппинскому боксеру😬
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Ответ кандид
Я не понял почему в октябре клуб оценивался в 2,9 млрд, а сейчас уже в 3,47. За такой короткий срок не могла же капитализация возрасти на полмиллиарда?
Оценка Форбса - просто мнение журналистов, основанное на доступной им информации и сравнении с редкими (и не совсем аналогичными) сделками из недавнего прошлого.

Оценка при покупке - фактическая цена при продаже, с учетом в том числе и величины переходящей доли.

Они редко совпадают, почти всегда Форбс публикует консервативные оценки, их прогнозы ниже реальности, потому что никакие экономические показатели на самом деле не влияют на стоимость такого штучного и люксового товара, как спортивный клуб. Только готовность покупателя отдать много денег.
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