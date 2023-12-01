«Майами» набрал 45 очков в четвертой четверти матча с «Индианой», это 2-й результат в истории клуба

« » набрал 45 очков в заключительной четверти матча с «Индианой» (142:132), это 2-й результат в истории клуба.

Рекорд «Хит» был установлен во встрече с «Нью-Йорком» 2 марта 1989 года – 48 очков.

Баскетболисты клуба из Флориды реализовали 15 из последних 17 бросков в четвертой четверти.

142 – 3-й результат по общему количеству очков за матч в истории «Хит». Он более чем на 31 очко превышает средний показатель команды по сезону.

«Это определенно не наш стиль баскетбола. Но победа есть победа», – констатировал после сирены лидер «Майами» .