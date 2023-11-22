Александр Ганькевич: «Судьи не хотели жесткой, контактной игры»

Форвард «Нижнего Новгорода» заявил, что судьи не позволили показать достаточно жесткую игру в матче лиги ВТБ против « » (65:68).

«Считаю, что команда отдала себя по максимуму. Были совершены ошибки где‑то. Без них играть тяжело, но мы сделали все возможное.

В конце сыграли глупо, надо было по‑другому. С чем связаны фолы? Мы пытались дать жесткий контактный баскетбол, но судьи не хотели такой игры и смягчили ее», — передает слова Ганькевича «Матч ТВ».