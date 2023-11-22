Александр Ганькевич: «Судьи не хотели жесткой, контактной игры»

Теги Зенит БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Александр Ганькевич Баскетбол

Форвард «Нижнего Новгорода» Александр Ганькевич заявил, что судьи не позволили показать достаточно жесткую игру в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (65:68).

«Считаю, что команда отдала себя по максимуму. Были совершены ошибки где‑то. Без них играть тяжело, но мы сделали все возможное.

В конце сыграли глупо, надо было по‑другому. С чем связаны фолы? Мы пытались дать жесткий контактный баскетбол, но судьи не хотели такой игры и смягчили ее», — передает слова Ганькевича «Матч ТВ».

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