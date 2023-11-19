Джейлен Браун может пропустить матч против «Мемфиса» из-за растяжения приводящей мышцы
Участие форварда «Бостона» Джейлена Брауна в сегодняшнем матче против «Мемфиса» находится под вопросом.
Игрок получил растяжение приводящей мышцы правого бедра, поскользнувшись на новом паркете «Торонто» во время матча внутрисезонного турнира.
После матча Браун раскритиковал паркет, на котором в тот вечер поскользнулся не только он.
«Нельзя рисковать здоровьем баскетболистов. Недопустимо, чтобы паркет был таким, как сегодня. Парни весь вечер скользили в разных местах, не только я», – сказал Браун.
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