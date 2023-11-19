Джейлен Браун может пропустить матч против «Мемфиса» из-за растяжения приводящей мышцы

Теги травмы Бостон Мемфис Торонто НБА Джейлен Браун Баскетбол

Участие форварда «Бостона» Джейлена Брауна в сегодняшнем матче против «Мемфиса» находится под вопросом.

Игрок получил растяжение приводящей мышцы правого бедра, поскользнувшись на новом паркете «Торонто» во время матча внутрисезонного турнира.

После матча Браун раскритиковал паркет, на котором в тот вечер поскользнулся не только он.

«Нельзя рисковать здоровьем баскетболистов. Недопустимо, чтобы паркет был таким, как сегодня. Парни весь вечер скользили в разных местах, не только я», – сказал Браун.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий