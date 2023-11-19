Джейлен Браун может пропустить матч против «Мемфиса» из-за растяжения приводящей мышцы

Участие форварда « » в сегодняшнем матче против « » находится под вопросом.

Игрок получил растяжение приводящей мышцы правого бедра, поскользнувшись на новом паркете « » во время матча внутрисезонного турнира.

После матча Браун раскритиковал паркет, на котором в тот вечер поскользнулся не только он.

«Нельзя рисковать здоровьем баскетболистов. Недопустимо, чтобы паркет был таким, как сегодня. Парни весь вечер скользили в разных местах, не только я», – сказал Браун.