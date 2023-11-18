Прешес Ачиува о паркете в Торонто: «Было скользко. Почувствовал это на себе»

Теги Бостон Торонто НБА Джейлен Браун Прешес Ачиува Баскетбол

Форвард «Торонто» Прешес Ачиува подтвердил слова игрока «Бостона» Джейлена Брауна о скользком новом паркете на арене канадского клуба.

Ачиува пропустил большую часть предсезонной подготовки и пять игр регулярного чемпионата в этом сезоне из-за травмы паха. В минувшем розыгрыше из-за аналогичной проблемы он пропустил 24 матча.

В связи с этим Прешес особенно внимателен к паркетам, которые не соответствуют стандартам.

«Было скользко. Почувствовал это на себе. Пару раз я оказывался на полу. Несколько раз поскользнулся.

Я очень осторожен. После падения начинаешь быть внимательным, следить за собой. Стараешься убедиться, что все в порядке. Мне хочется играть в баскетбол», – заявил Ачиува.

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