Прешес Ачиува о паркете в Торонто: «Было скользко. Почувствовал это на себе»

Форвард « » Прешес Ачиува подтвердил слова игрока « » о скользком новом паркете на арене канадского клуба.

Ачиува пропустил большую часть предсезонной подготовки и пять игр регулярного чемпионата в этом сезоне из-за травмы паха. В минувшем розыгрыше из-за аналогичной проблемы он пропустил 24 матча.

В связи с этим Прешес особенно внимателен к паркетам, которые не соответствуют стандартам.

«Было скользко. Почувствовал это на себе. Пару раз я оказывался на полу. Несколько раз поскользнулся.

Я очень осторожен. После падения начинаешь быть внимательным, следить за собой. Стараешься убедиться, что все в порядке. Мне хочется играть в баскетбол», – заявил Ачиува.