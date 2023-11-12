Брайн Скалабрини считает, что Хардену надо взять роль плеймейкера: «Может, ему выходить со скамейки? У вас достаточно скореров»

Теги Брайан Скалабрини Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Бывший игрок НБА Брайан Скалабрини поделился мнением, как «Клипперс» стоит задействовать разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Исходя из тех отрезков, что я видел. Джеймс все еще способен на многое в нападении. Ему нравится, когда мяч находится в его руках. Может, ему выходить со скамейки запасных? Или найти такую пятерку, в которой Харден мог бы лучше задействовать всех вокруг себя.

Вот что я вам скажу. Такое ощущение, что для этой команды ему сначала нужно думать о передачах и только потом об очках. У вас достаточно скореров. Он отличный плеймейкер, один из лучших в лиге. Может быть, это будет более подходящая для него роль», – сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio

1 комментарий

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SNOWBALL
Если условно взять в стартовый состав 5 Харденов, то естественно они не будут набирать каждый по 20 очков и 10 передач. точно так же ка и взять в старт 5 Йокичей или Дончичей, которые тоже не будут делать трибл-даблы в каждом матче. А так как у Парусников переизбыток звезд в стартовом составе, то одному из них придется выходить со скамейки. Вполне оправданное решение.
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