Брайн Скалабрини считает, что Хардену надо взять роль плеймейкера: «Может, ему выходить со скамейки? У вас достаточно скореров»

Бывший игрок НБА Брайан Скалабрини поделился мнением, как « » стоит задействовать разыгрывающего .

«Исходя из тех отрезков, что я видел. Джеймс все еще способен на многое в нападении. Ему нравится, когда мяч находится в его руках. Может, ему выходить со скамейки запасных? Или найти такую пятерку, в которой Харден мог бы лучше задействовать всех вокруг себя.

Вот что я вам скажу. Такое ощущение, что для этой команды ему сначала нужно думать о передачах и только потом об очках. У вас достаточно скореров. Он отличный плеймейкер, один из лучших в лиге. Может быть, это будет более подходящая для него роль», – сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio