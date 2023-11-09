«Лейкерс» во всех 8 матчах сезона попали меньше 3-очковых и показали хуже процент их реализации, чем соперник. Это первый случай в истории НБА

«Рокетс» на своем паркете разгромили « » со счетом 128:94.

Как сообщает ESPN Stats & Info, «Лейкерс» в каждом из матчей сезона-2023/24 попали меньше 3-очковых, чем их оппонент, а также показали хуже процент реализации дальних бросков.

Портал отмечает, что это первый случай в истории, когда команда в первых восьми матчах регулярки уступила в каждом из представленных двух статистических показателей.

«Лейкерс» замыкают зону плей-ин Запада с результатом 3-5.