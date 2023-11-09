«Лейкерс» во всех 8 матчах сезона попали меньше 3-очковых и показали хуже процент их реализации, чем соперник. Это первый случай в истории НБА

Теги Лейкерс НБА Баскетбол

«Рокетс» на своем паркете разгромили «Лейкерс» со счетом 128:94.

Как сообщает ESPN Stats & Info, «Лейкерс» в каждом из матчей сезона-2023/24 попали меньше 3-очковых, чем их оппонент, а также показали хуже процент реализации дальних бросков.

Портал отмечает, что это первый случай в истории, когда команда в первых восьми матчах регулярки уступила в каждом из представленных двух статистических показателей.

«Лейкерс» замыкают зону плей-ин Запада с результатом 3-5.

7 комментариев

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Daishi
Вчера Зак Лоу по ESPN рассказывал, что у ЛАЛ за 95 минут дедка не бенче суммарно -77, а с ним на площадке +53. То есть зависимость не только не уменьшилась, но и, похоже, возросла до каких-то диких величин. В таком темпе дедка к концу сезона "разгрузят" прямо в фигуральный гроб...)))
+6
-2
+4
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Александр Митраков
Как говорится, Леброн притягивает к себе рекорды
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vzi
Ужасный процент трешек. Просто невозможно выигрывать с таким процентом в современной лиге. Я каждый день смотрю статистику по всем матчам - кто сколько выбросил, кто сколько забил. Все, кто лажают из-за дуги, не выигрывают.
Три победы Лейкерс - все на прожилах в клатче.
Так дело не пойдёт.
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raam
Удивительно, как каждый сезон Леброна в ЛАЛ менеджмент начинает формирование состава с чего угодно, только не с решения вопроса 3-очковых. Был один момент просветления (с Хилдом), но он продлился минут 30.
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Илья Петров
Считаю статистика не полная. Нужно посчитать сколько раз игроки ЛАЛ показали "лед в венах" 😂
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everyday4768
Ответ Mr.BadGuy
Все нормально, просто не форсируя плавно вкатываемся в сезон, все понимают что решающие игры в мае-июне. Было бы гораздо хуже, если бы с места рванули и выдохлись к дедлайну.
В июне леброн и компания давно вкатятся в отпуск и решающие игры посмотрят по телевизору))
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