Константин Паско: «У «Уралмаша» выдалось хорошее начало сезона»

Форвард « » Константин Паско поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с « ».

«Мы возвращаемся домой с выездной серии. С «Уралмашем» еще не встречались – это новичок в Лиге ВТБ. У них выдалось хорошее начало сезона. Настраиваемся на предстоящую игру.

Нам необходимо провести все 40 минут на паркете с полной самоотдачей. Очень рады вернуться на домашнюю площадку, хотим порадовать болельщиков яркой и интересной игрой», – заявил Паско.

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