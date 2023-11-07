Константин Паско: «У «Уралмаша» выдалось хорошее начало сезона»
Форвард «Минска» Константин Паско поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Уралмашем».
«Мы возвращаемся домой с выездной серии. С «Уралмашем» еще не встречались – это новичок в Лиге ВТБ. У них выдалось хорошее начало сезона. Настраиваемся на предстоящую игру.
Нам необходимо провести все 40 минут на паркете с полной самоотдачей. Очень рады вернуться на домашнюю площадку, хотим порадовать болельщиков яркой и интересной игрой», – заявил Паско.
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