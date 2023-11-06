Гилберт Аренас: «70% подружек игроков НБА спят с другими игроками»

Теги светская хроника Леброн Джеймс НБА Гилберт Аренас Стефен Карри Джейсон Тейтум Джа Морэнт Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас в новом выпуске подкаста заявил, что большинство подруг баскетболистов изменяют им с другими баскетболистами.

«70% подружек игроков НБА спят с другими игроками. Вы лишь незначительная часть ее жизни. Вы смотрите на других игроков, восхищаетесь ими. Они тоже смотрят и восхищаются.

Они влюбляются. Они следят за лигой, в которой есть Стеф Карри, Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум и Джа Морэнт. А потом вы отправляетесь на выезд», – утверждает Аренас.

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4 комментария

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Rom-Spb
Очень познавательно 🤔
+4
0
+4
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Игорь Долматов
Агент 0 вот так сдал всех....
+3
0
+3
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seppblatter@mail.ru
Если эти 70% спят с другими, значит они тоже подружки тех, с кем спят. И тоже идут как подружки и вошли в эту, ошибочную статистику. Тут явное статистическое задвоение, а может и затроение, а может и зачетверение, а может и
+1
0
+1
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VKing24
Палит контору)
0
0
0
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