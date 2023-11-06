Гилберт Аренас: «70% подружек игроков НБА спят с другими игроками»
Экс-игрок НБА Гилберт Аренас в новом выпуске подкаста заявил, что большинство подруг баскетболистов изменяют им с другими баскетболистами.
«70% подружек игроков НБА спят с другими игроками. Вы лишь незначительная часть ее жизни. Вы смотрите на других игроков, восхищаетесь ими. Они тоже смотрят и восхищаются.
Они влюбляются. Они следят за лигой, в которой есть Стеф Карри, Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум и Джа Морэнт. А потом вы отправляетесь на выезд», – утверждает Аренас.
«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА
4 комментария