Экс-игрок НБА Гилберт Аренас в новом выпуске подкаста заявил, что большинство подруг баскетболистов изменяют им с другими баскетболистами.

«70% подружек игроков НБА спят с другими игроками. Вы лишь незначительная часть ее жизни. Вы смотрите на других игроков, восхищаетесь ими. Они тоже смотрят и восхищаются.

Они влюбляются. Они следят за лигой, в которой есть , , и . А потом вы отправляетесь на выезд», – утверждает Аренас.

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