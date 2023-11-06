Фрэнк Вогель: «Дюрэнту надоело проигрывать»

Главный тренер « » отдал должное форварду , который набрал 41 очко в победном матче с « » (120:106).

«Санз» прервали серию из двух поражений.

«Я не очень люблю проигрывать в отдельном матче, не говоря уже о трех подряд.

Дюрэнту, как и всем нам, надоело проигрывать. Он навязал сопернику свою волю», – заявил Вогель.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее