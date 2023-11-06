Фрэнк Вогель: «Дюрэнту надоело проигрывать»

Теги Детройт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Фрэнк Вогель Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель отдал должное форварду Кевину Дюрэнту, который набрал 41 очко в победном матче с «Детройтом» (120:106).

«Санз» прервали серию из двух поражений.

«Я не очень люблю проигрывать в отдельном матче, не говоря уже о трех подряд.

Дюрэнту, как и всем нам, надоело проигрывать. Он навязал сопернику свою волю», – заявил Вогель.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее

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1 комментарий

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andrushapumba
Не баян а классика. Дюрант собирает супер команду и у итоге сам в ней и играет один
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