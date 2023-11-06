Фрэнк Вогель: «Дюрэнту надоело проигрывать»
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель отдал должное форварду Кевину Дюрэнту, который набрал 41 очко в победном матче с «Детройтом» (120:106).
«Санз» прервали серию из двух поражений.
«Я не очень люблю проигрывать в отдельном матче, не говоря уже о трех подряд.
Дюрэнту, как и всем нам, надоело проигрывать. Он навязал сопернику свою волю», – заявил Вогель.
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