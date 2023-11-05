Леброн Джеймс: «Мы сейчас как «Питтсбург Стилерз»

Звездный форвард « » сравнил свою команду с «Питтсбургом», который также испытывает проблемы в нападении, но находит способы выигрывать матчи в НФЛ.

«Мы сейчас как «Питтсбург Стилерз».

«Питтсбург Стилерз» не превзошли по показателям ни одного из своих соперников в этом сезоне, и тем не менее у них положительное соотношение побед и поражений», — сказал Джеймс.

«Лейкерс» занимают 8-е место в Западной конференции с результатом 3-3.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА