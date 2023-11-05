Леброн Джеймс: «Мы сейчас как «Питтсбург Стилерз»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НФЛ Питтсбург Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сравнил свою команду с «Питтсбургом», который также испытывает проблемы в нападении, но находит способы выигрывать матчи в НФЛ.

«Мы сейчас как «Питтсбург Стилерз».

«Питтсбург Стилерз» не превзошли по показателям ни одного из своих соперников в этом сезоне, и тем не менее у них положительное соотношение побед и поражений», — сказал Джеймс.

«Лейкерс» занимают 8-е место в Западной конференции с результатом 3-3.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

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3 комментария

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RayRay
Вы просто просрали свой щит в последнем матче.
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A. V.
Жду, когда уже дед психанет и запросит обмен в …Денвер или Сперс
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Васселл
Ответ A. V.
Жду, когда уже дед психанет и запросит обмен в …Денвер или Сперс
Не жди, не запросит. Он там не нужен
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