Деррик Уайт не сыграет в матче против «Нетс» по личным причинам
Защитник «Бостона» Деррик Уайт пропустит сегодняшний гостевой матч против «Бруклина» по личным причинам.
По словам журналиста Boston Globe Гэри Уошберна, Уайт покинул расположение команды, вероятно, в связи с рождением второго ребенка.
«Селтикс» начали сезон с четырех побед подряд. Уайт набирает 15,8 очка, 4,0 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.
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