Деррик Уайт не сыграет в матче против «Нетс» по личным причинам

Защитник « » пропустит сегодняшний гостевой матч против « » по личным причинам.

По словам журналиста Boston Globe Гэри Уошберна, Уайт покинул расположение команды, вероятно, в связи с рождением второго ребенка.

«Селтикс» начали сезон с четырех побед подряд. Уайт набирает 15,8 очка, 4,0 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

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