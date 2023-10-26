Дарко Раякович о праздновании в раздевалке: «Это было не шампанское, а ледяная вода»

Теги Миннесота Торонто НБА Дарко Раякович Баскетбол

Сербский специалист Дарко Раякович в среду успешно дебютировал на посту главного тренера «Торонто». Его команда одержала победу над «Миннесотой» в матче открытия сезона со счетом 97:94.

После матча игроки встретили тренера в раздевалке холодным душем.

«Это было не шампанское. Ледяная вода. Много ледяной воды», – пояснил Раякович.

«Я считаю, что наши ребята очень хорошо выполнили план на игру, особенно хорошо справились с Энтони Эдвардсом. Они боролись за каждое владение мячом», – сказал тренер.

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