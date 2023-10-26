Энтони Эдвардс реализовал 4 из 20 двухочковых против «Торонто»: «Не знаю, что я сегодня делал на площадке»

« » уступила « » в первой игре сезона – 94:97.

Лидер «Тимбервулвз» за 38 минут на паркете совершил 27 бросков с игры и набрал 26 очков, также записав в свой актив 14 подборов.

Он реализовал 4 из 20 попыток двухочковых, 4 из 7 трехочковых и 6 из 6 с линии.

«Началось все с того, что я не двигал мяч. Не знаю, что я сегодня делал на площадке, но я разберусь с этим. Все будет в порядке», – сказал Эдвардс после игры.

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