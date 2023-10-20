«Портленд» заключит двусторонний контракт с Джастином Минайя

Легкий форвард Джастин Минайя (24 года, 201 см) продолжит карьеру в « ».

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны заключили двусторонний контракт.

Минайя в прошлом сезоне выступал в G-лиге. В 27 матчах за 35,1 минуты в среднем на паркете он набирал 12,7 очка и 4,4 подбора при 48,9% реализации с игры и 34,1% из-за дуги.

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