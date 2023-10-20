«Селтикс» отчислили Уэньина Гэбриэла

Теги переходы Бостон НБА Уэньин Гэбриэл Баскетбол

«Бостон» отчислил тяжелого форварда Уэньина Гэбриэла (26 лет, 206 см) по окончании тренировочного лагеря, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Бигмэн сборной Южного Судана подписал негарантированный контракт с «Селтикс» в начале месяца.

Гэбриэл провел прошлый сезон за «Лейкерс», набирая 5,4 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.

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