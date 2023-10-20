«Селтикс» отчислили Уэньина Гэбриэла

« » отчислил тяжелого форварда (26 лет, 206 см) по окончании тренировочного лагеря, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Бигмэн сборной Южного Судана подписал негарантированный контракт с «Селтикс» в начале месяца.

Гэбриэл провел прошлый сезон за «Лейкерс», набирая 5,4 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.

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