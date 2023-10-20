Российская команда Inanomo стала победителем Суперкубка ЕКЛ 3х3

Российская команда Inanomo стала победителем Суперкубка Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3.

Турнир прошел в Перми на сцене Театра-Театра и был стилизован под спектакль. В финале Inanomo взяла верх над сербской командой Krupanj со счетом 22:13.

Ранее в полуфинале россияне со счетом 21:11 обыграли команду «Минск-Беларусь».

В соревновании приняли участие команды из России, Белоруссии, Бразилии, Италии, Казахстана, Китая, Сербии. Победитель получил денежный приз в размере 3 миллионов рублей и право выступить в следующем сезоне Единой континентальной лиги.

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