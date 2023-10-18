Динос Митоглу близок к возвращению в составе «Панатинаикоса» после травмы

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Динос Митоглу Баскетбол

Тяжелый форвард «Панатинаикоса» Динос Митоглу близок к возвращению в строй.

Митоглу получил травму икроножной мышцы во время Суперкубка Греции. Как и ожидалось, после трех недель восстановления он готов помочь греческому гранду.

Митоглу вернется к тренировкам с четверга. Ожидается, что 27-летний баскетболист сыграет в матче чемпионата Греции против «Лавриона» 23 октября.

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