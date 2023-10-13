НБА оштрафовала Диллона Брукса на 25 тысяч долларов

Теги Хьюстон НБА штрафы Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Рокетс» Диллон Брукс оштрафован на 25 тысяч долларов за контакт с паховой областью центрового «Индианы» Даниэля Тайса. Об этом объявил вице-президент НБА Джо Дюмарс.

Инцидент произошел через 5 минут после начала выставочного матча между «Хьюстоном» и «Индианой» (122:103). Брукс получил неспортивный фол второй степени и был удален с паркета.

Брукс перешел в «Хьюстон» этим летом. Он подписал 4-летний контракт на 86 млн долларов.

2 комментария

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Ivan
Перечислите мне деньги
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xQcoW
У него, конечно, тараканы в голове
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