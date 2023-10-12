Майк Браун: «Сказал Везенкову, что он должен заслужить игровое время»

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Александар Везенков Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун еще не определился с ролью форварда Александара Везенкова в команде.

«Это не моя философия – давать игровое время, независимо от того, насколько успешен игрок в новой среде. Я не из тех тренеров, которые скажут: «Он хорошо выступал в другой команде, теперь он придет к нам и будет играть по 30 минут».

Нужно посмотреть, что будет происходить на паркете. Когда мы пытались заполучить Везенкова, это был один из наших первых разговоров. Я сказал ему, что он должен заслужить игровое время», – заявил Браун.

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1 комментарий

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Epicman
Ну если Барнс заслужил, то Везенков по умолчанию должен в старте выходить.
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