Карис Леверт: «Теперь у «Кавс» будет больше пространства на площадке – соперникам придется уважать Ньянга, Струса и Джерома, стоящих на дуге»

Теги Кливленд НБА Джордж Ньянг Карис Леверт Тай Джером Макс Струс Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Карис Леверт рассказал об изменениях в системе нападения команды и о том, что они привнесут в игру «Кавс».

«Думаю, будет просто больше пространства на площадке. Очевидно, что это произойдет с помощью шутеров, которых мы подписали в межсезонье. Больше возможностей для прохода под кольцо, потому что больше спэйсинга – соперникам придется уважать этих парней на дуге: Джорджа Ньянга, Макса Струса и Тая Джерома.

Думаю, это пойдет на пользу всем – от защитников до «больших», – рассказал Леверт на пресс-конференции.

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Tim Timson
уважать, но не бояться)
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