Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Лимож», «Ле-Портель» примет «Виллербан» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Лимож Париж Ле-Портель Баскетбол

В среду, 27 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А.

В рамках регулярного чемпионата «Метрополитан» сыграет с «Лиможем», «Ле-Портель» примет «Виллербан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Гравлин-Дюнкерк – Элан Шалон
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Sportica»
Онлайн матча

Париж – Ле-Ман
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Ле-Портель – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Метрополитан – Лимож
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 3-0, Виллербан – 2-0, Париж – 2-0, Шоле – 2-0, Бурк – 2-1, Нантер – 2-1, Нанси – 2-1, Блуа – 2-1, Ле-Ман – 1-1, Лимож – 1-1, Страсбур – 1-1, Роанн – 1-2, Сен-Кантен – 1-2, Ле-Портель – 0-2, Элан Шалон – 0-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Метрополитан – 0-2, Дижон – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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