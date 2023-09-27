Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Лимож», «Ле-Портель» примет «Виллербан» и другие матчи
В среду, 27 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А.
В рамках регулярного чемпионата «Метрополитан» сыграет с «Лиможем», «Ле-Портель» примет «Виллербан».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Sportica»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Halle Georges-Carpentier»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Монако – 3-0, Виллербан – 2-0, Париж – 2-0, Шоле – 2-0, Бурк – 2-1, Нантер – 2-1, Нанси – 2-1, Блуа – 2-1, Ле-Ман – 1-1, Лимож – 1-1, Страсбур – 1-1, Роанн – 1-2, Сен-Кантен – 1-2, Ле-Портель – 0-2, Элан Шалон – 0-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Метрополитан – 0-2, Дижон – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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