Чемпионат Франции. «Монако» – «Сен-Кантен», «Нанси» встретится с «Дижоном» и другие матчи
Во вторник, 26 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А.
В рамках регулярного чемпионата «Монако» примет «Сен-Кантен», «Нанси» встретится с «Дижоном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Le Jeu de Paume»
Положение команд: Бурк – 2-0, Виллербан – 2-0, Париж – 2-0, Шоле – 2-0, Монако – 2-0, Сен-Кантен – 1-1, Блуа – 1-1, Роанн – 1-1, Ле-Ман – 1-1, Лимож – 1-1, Нанси – 1-1, Страсбур – 1-1, Нантер – 1-1, Дижон – 0-2, Ле-Портель – 0-2, Элан Шалон – 0-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Метрополитан – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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