Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» дома уступил «Коннектикуту», «Лас-Вегас» встретится с «Далласом»
Сегодня в рамках первого полуфинального матча плей-офф женской НБА «Нью-Йорк» дома уступил «Коннектикуту», «Лас-Вегас» встретится с «Далласом».
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3-х побед)
Первый матч
Нью-Йорк – Коннектикут – 63:78 (21:25, 19:12, 15:28, 8:13)
НЬЮ-ЙОРК: Cтюарт (19 + 6 подборов), Джонс (14 + 11 подборов), Ионеску (12)
КОННЕКТИКУТ: Боннер (25 + 7 подборов), Аллен (18 + 7 подборов), Хайдеманн (12), Хэйс (12 + 7 подборов)
«Коннектикут» повел в серии – 1-0
24 сентября. 20:00
Лас-Вегас – Даллас
Счет в серии – 0-0
25 сентября. 00:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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