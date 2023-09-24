Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» дома уступил «Коннектикуту», «Лас-Вегас» встретится с «Далласом»

Сегодня в рамках первого полуфинального матча плей-офф женской НБА «Нью-Йорк» дома уступил «Коннектикуту», «Лас-Вегас» встретится с « ».

Женская НБА

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)



Первый матч



– Коннектикут – 63:78 (21:25, 19:12, 15:28, 8:13)

НЬЮ-ЙОРК: Cтюарт (19 + 6 подборов), Джонс (14 + 11 подборов), Ионеску (12)

КОННЕКТИКУТ: Боннер (25 + 7 подборов), Аллен (18 + 7 подборов), Хайдеманн (12), Хэйс (12 + 7 подборов)

«Коннектикут» повел в серии – 1-0

24 сентября. 20:00

Лас-Вегас – Даллас

Счет в серии – 0-0

25 сентября. 00:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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