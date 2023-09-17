Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Дижоном», «Виллербан» примет «Ле-Ман»

В воскресенье, 17 сентября, продолжился новый сезон французской лиги LNB Pro А.

Во второй игровой день регулярного чемпионата пройдут три матча. «Париж» играет с « », « » примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 1-0, Сен-Кантен – 1-0, Бурк – 1-0, Блуа – 1-0, Нанси – 1-0, Монако – 1-0, – 0-0, – 0-0, – 0-0, Дижон – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Виллербан – 0-0, Ле-Портель – 0-1, Лимож – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Роанн – 0-1, Метрополитан – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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