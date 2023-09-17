Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Дижоном», «Виллербан» примет «Ле-Ман»
В воскресенье, 17 сентября, продолжился новый сезон французской лиги LNB Pro А.
Во второй игровой день регулярного чемпионата пройдут три матча. «Париж» играет с «Дижоном», «Виллербан» примет «Ле-Ман».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 сентября, 15.30, «Halle Georges-Carpentier»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.30, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 17 сентября, 20.00, «Астробаль»
Положение команд: Шоле – 1-0, Сен-Кантен – 1-0, Бурк – 1-0, Блуа – 1-0, Нанси – 1-0, Монако – 1-0, Страсбур – 0-0, Париж – 0-0, Нантер – 0-0, Дижон – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Виллербан – 0-0, Ле-Портель – 0-1, Лимож – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Роанн – 0-1, Метрополитан – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад
Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги
Комментарии