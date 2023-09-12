Стив Балмер о бренде «Клипперс»: «Люди не принимают нас в расчет, но это мотивация»
Владелец «Клипперс» Стив Балмер рассказал о том, как собирается менять общественное мнение о клубе.
«Клипперс» всегда считались второй командой Лос-Анджелеса после «Лейкерс» и имеют репутацию неудачников.
«Я не особо думаю о наследии. Я рассчитываю создать достойный бренд, сильный и позитивный имидж. Мне не хочется, чтобы мы оставались старыми «Клипперс». Хочу, чтобы нас знали как горячую команду, горячее место. Хочу, чтобы наши болельщики могли гордиться. Строящаяся новая арена – это то, что мы можем подарить поклонникам.
Мы никогда не станем теми, кем можем быть, если будем оставаться в чьей-той тени... На данном этапе люди не принимают нас в расчет, но это мотивация. Нам есть, что доказывать», – заявил Балмер.
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