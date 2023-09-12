Владелец «Клипперс» рассказал о том, как собирается менять общественное мнение о клубе.

«Клипперс» всегда считались второй командой Лос-Анджелеса после « » и имеют репутацию неудачников.

«Я не особо думаю о наследии. Я рассчитываю создать достойный бренд, сильный и позитивный имидж. Мне не хочется, чтобы мы оставались старыми « ». Хочу, чтобы нас знали как горячую команду, горячее место. Хочу, чтобы наши болельщики могли гордиться. Строящаяся новая арена – это то, что мы можем подарить поклонникам.

Мы никогда не станем теми, кем можем быть, если будем оставаться в чьей-той тени... На данном этапе люди не принимают нас в расчет, но это мотивация. Нам есть, что доказывать», – заявил Балмер.

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