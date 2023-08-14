Спенсер Динуидди может продлить контракт на 4 года и 128 млн долларов

В понедельник, 14 августа, разыгрывающий « » (30 лет, 196 см) официально получит право на продление контракта. Стороны могут начать переговоры.

Динуидди может претендовать на четырехлетний контракт на 128 миллионов долларов, сообщает The New York Post.

В феврале этого года защитник вернулся в «Бруклин» из «Далласа». В 26 матчах за «Нетс» он набирал в среднем 16,5 очка, 4,1 подбора и 9,1 передачи за 35 минут игрового времени.

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