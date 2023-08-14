Спенсер Динуидди может продлить контракт на 4 года и 128 млн долларов

Теги возможные переходы Бруклин НБА Спенсер Динуидди Баскетбол

В понедельник, 14 августа, разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди (30 лет, 196 см) официально получит право на продление контракта. Стороны могут начать переговоры.

Динуидди может претендовать на четырехлетний контракт на 128 миллионов долларов, сообщает The New York Post.

В феврале этого года защитник вернулся в «Бруклин» из «Далласа». В 26 матчах за «Нетс» он набирал в среднем 16,5 очка, 4,1 подбора и 9,1 передачи за 35 минут игрового времени.

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1 комментарий

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Tim Timson
не поверю никогда)
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