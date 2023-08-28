Кеньон Мартин-младший о том, почему молодые игроки так любят Пола Джорджа: «Понимаете, он умеет абсолютно все»
Новобранец «Клипперс» Кеньон Мартин-младший постарался объяснить, почему имя Пола Джорджа зачастую появляется в рейтингах любимых игроков молодого поколения.
«Понимаете, он умеет абсолютно все. Он умеет обращаться с мячом, может пройти под кольцо, он очень атлетичен и с мягкой кистью при броске.
Так что все это время Пол Джордж обладал полным набором качеств, и именно таким я всегда видел его в детстве», – сказал Мартин-младший в разговоре с журналистом Брэндоном Робинсоном.
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