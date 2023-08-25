Матч Доминиканская Республика – Филиппины установил рекорд посещаемости чемпионатов мира – 38 115 человек

В день открытия чемпионата мира-2023 на Филиппинах был обновлен рекорд посещаемости турнира.

Самая большая крытая арена мира Philippine Arena приняла 38 115 человек, Доминиканская Республика обыграла сборную Филиппин – 87:81.

В 1994 году матч между сборными США и России посетили 32 616 человек, что и установило продержавшийся почти 30 лет рекорд.

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