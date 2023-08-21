«Оклахома» подписала Оливье Сарра

«Оклахома» заключила двусторонее соглашение с центровым Оливье Сарром (24 года, 213 см).

Об этом информирует пресс-служба клуба.

За последние два сезона Сарр уже провел 31 матч за «Тандер».

Француз набирал в среднем 6,1 очка и 4 подбора за 17,3 минуты на паркете.

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