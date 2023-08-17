«Вся ненависть – в СМИ и соцсетях». Юнас Жеребко ответил Аманде Зауи, которую не устроили его извинения за переезд в Россию

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Юнас Жеребко Баскетбол

Бывший форвард ЦСКА швед Юнас Жеребко ответил баскетболистке женской НБА Аманде Зауи, которая назвала его извинения за переезд в Россию неискренними.

«Когда встречаешься с людьми в городе, все настроены позитивно. Я не читаю газеты, не сижу в социальных сетях. Вот где вся ненависть – в СМИ и соцсетях. Я держусь от этого подальше. Когда гуляю по городу или что-то подобное, все позитивно, никогда не было ничего негативного.

Я сыт по горло этой критикой. Не хочу об этом говорить. Все это в прошлом. Некоторым людям просто нравится внимание», — сказал Жеребко.

Шведская центровая Аманда Зауи выступала за «Надежду» (2016–2017) и курское «Динамо» (2020–2021).

В марте 2022 года Федерация баскетбола Швеции объявила, что Жеребко не может представлять национальную команду из‑за его решения завершить сезон-2021/22 в московском ЦСКА. Швед покинул Россию в июне того же года и с тех пор находится без клуба.

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