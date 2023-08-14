Карла-Энтони Таунса тепло встретили на его первой тренировке за Доминиканскую республику за 10 лет

Центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса тепло встретили на его первой тренировке за сборную Доминиканской республики за последние 10 лет, бигмэн станцевал под аплодисменты партнеров по команде.

Таунс последний раз играл за Доминиканскую Республику в 2013 году на Кубке Америки.

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