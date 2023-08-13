УГМК пригрозил РФБ создать собственную женскую лигу («Мутко против»)

Руководители УГМК недовольны политикой по легионерам и пригрозили создать собственную женскую лигу с большим призовым фондом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В частности, екатеринбургский клуб недоволен большими взносами за легионеров. По нынешнему регламенту за третьего легионера в заявке клубы должны платить 600 000 рублей, за четвертого – 1 200 000, за пятого и последующих по 2 400 000 рублей. Команда имеет право заявить на матч не более трех легионеров.

Также недовольство УГМК вызывает потолок зарплат, который в этом году составляет 110 миллионов.

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