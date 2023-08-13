УГМК пригрозил РФБ создать собственную женскую лигу («Мутко против»)

Теги УГМК жен чемпионат России жен РФБ Баскетбол

Руководители УГМК недовольны политикой РФБ по легионерам и пригрозили создать собственную женскую лигу с большим призовым фондом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В частности, екатеринбургский клуб недоволен большими взносами за легионеров. По нынешнему регламенту за третьего легионера в заявке клубы должны платить 600 000 рублей, за четвертого – 1 200 000, за пятого и последующих по 2 400 000 рублей. Команда имеет право заявить на матч не более трех легионеров.

Также недовольство УГМК вызывает потолок зарплат, который в этом году составляет 110 миллионов.

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9 комментариев

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Двестик Двестик
УГМК разрушил российский женский баскетбол. Пусть катятся восвояси.
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shickana
Ответ Julius Nwosu
Правильно. Пускай со своим лимитом катятся. Всё равно Европы нет, создавайте свою лигу, типа ВТБ. Хотя те тоже под гребанную федерацию слегка прогнулись. Лимиты зло, прежде всего для самих наших спортсменов, которые вместо честной конкуренции, получают всё на блюдечке, да ещё завышенную зарплату. В результате вместо прогресса, полная деградация, ввиду отсутствия стимулов.
Лимиты зло, когда у всех равные возможности. А когда соревнуются толстосум с нищим - лимит благо.
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AERN
Команду из легов, что ли собираются создать? Да нафига вы нужны? Валите куда хотите.
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shickana
Ну а Махмутов, кажется, берега потерял. Он думает, что этот аттракцион будет продолжаться вечно?
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cm9x4
Может еще в собственный баскетбол с квадратным мячом будут играть?
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