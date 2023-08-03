Лэнгстон Гэллоуэй стал игроком «Реджо-Эмилии»

Теги переходы чемпионат Италии Реджо-Эмилия Лэнгстон Гэллоуэй Баскетбол

Итальянская «Реджо-Эмилия» объявила о подписании однолетнего контракта с американским защитником Лэнгстоном Гэллоуэем (31 год, 185 см).

31-летний защитник стал еще одним опытным игроком НБА, переехавшим в этом году в Европу. Ранее Кемба Уокер подписал контракт с «Монако», а Уилли Коули-Стейн перешел в «Варезе».

Гэллоуэй провел в НБА восемь сезонов (2014-2022), выступая за «Нью-Йорк», «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Детройт», «Финикс», «Милуоки» и «Бруклин».

В прошлом сезоне защитник играл в G-лиге за «Колледж Парк», набирая в среднем 15,0 очка, 3,6 подбора и 2,2 передачи при 44% из-за дуги.

Гэллоуэй играл за сборную США в отборочных матчах чемпионата мира-2023, набирая в среднем 16,0 очка.

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

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1 комментарий

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Удачи ему , поменьше травм!
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