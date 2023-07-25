Мэджик Джонсон: «Роб Пелинка – лучший генеральный менеджер в это межсезонье»
Легенда НБА Мэджик Джонсон похвалил генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинку за хорошо проделанную работу этим летом.
«Роб Пелинка снова проделал выдающуюся работу. Начал перед дедлайном обменов, а затем продолжил летом.
Летом он поработал лучше всех. Благодаря всем сделкам, которые он совершил, он был лучшим генеральным менеджером НБА в это межсезонье. В этом нет никаких сомнений», — сказал Джонсон.
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