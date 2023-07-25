Мэджик Джонсон: «Роб Пелинка – лучший генеральный менеджер в это межсезонье»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

Легенда НБА Мэджик Джонсон похвалил генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинку за хорошо проделанную работу этим летом.

«Роб Пелинка снова проделал выдающуюся работу. Начал перед дедлайном обменов, а затем продолжил летом.

Летом он поработал лучше всех. Благодаря всем сделкам, которые он совершил, он был лучшим генеральным менеджером НБА в это межсезонье. В этом нет никаких сомнений», — сказал Джонсон.

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4 комментария

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Ужратый Гусениц
А что, ЛАЛ стали сильнее ? Сохранили весь старый состав, только король и Дэвис моложе не стали
Рассел - Ривз-Леброн-Вантербилд-Дэвис не выглядит как суперсила прямо, особенно если учесть как уже в прошлом году Джеймсу тяжело давались четвертые четверти в плей-офф
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Король Лев
Ответ Король Лев
Уверен, будь он ГМ Далласа, Индианы, Нового Орлеана условных, он бы ничего из того ,что провернул в ЛА не сделал.
Фаны Лейкерс налетели. Объясните с чем связано, что на Ривса никто не стал давать максималку? Никто?
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