Мэджик Джонсон: «Роб Пелинка – лучший генеральный менеджер в это межсезонье»

Легенда НБА Мэджик Джонсон похвалил генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинку за хорошо проделанную работу этим летом.

«Роб Пелинка снова проделал выдающуюся работу. Начал перед дедлайном обменов, а затем продолжил летом.

Летом он поработал лучше всех. Благодаря всем сделкам, которые он совершил, он был лучшим генеральным менеджером НБА в это межсезонье. В этом нет никаких сомнений», — сказал Джонсон.

Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело