Андрей Ватутин: «Снижение финансирования влияет на результат команды, но сейчас приоритет — стройка новой арены и стабилизация бюджета»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин УСК ЦСКА Единая лига ВТБ Норильский никель Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему столичный клуб не делает громких приобретений этим летом.

«Думаю, все постепенно осознают, что у нас сейчас нет возможности выбирать из лучших доступных в Европе игроков, как это происходило много лет. Перестройка ожиданий и принятие новых реалий требует времени, но я нередко общаюсь с болельщиками и вижу — понимание сложностей формируется. После двух десятков лет в топе Евролиги, после серийных выходов в «Финалы четырех» нынешняя ситуация оказалась непривычной и даже жесткой. Но причитать и грустить по прежним возможностям не стоит, мы работаем, чтобы любимый клуб пережил непростой период и продолжил побеждать.

Все сложности из-за сокращения бюджета клуба? Дело не только в сокращении бюджета. «Норникель» не просто продолжает финансировать клуб, но и несет серьезные расходы по совместному с Минобороны РФ строительству нового УСК ЦСКА. Разумеется, владелец клуба в курсе, что снижение финансирования прямо влияет на потенциальный результат команды, но сейчас приоритет — стройка новой арены и стабилизация бюджета. Будет у нас новый дом — и, очень надеюсь, появится возможность наметить новые или, если угодно, привычные цели.

Сейчас у нас значительно меньше средств на команду. Поэтому селекцию начали не с подписания новичков, а с переговоров о понижении с теми, у кого были действующие соглашения. Еще раз огромное спасибо тем, кто пошел клубу навстречу и принял наши аргументы. Также мы максимально секвестировали другие расходы. Все это было сделано не столько для подписания новых игроков, а для закрытия задолженностей», – сказал Ватутин.

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1 комментарий

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Savardus
Как известно, Денвер, победивший в НБА - самый богатый клуб в мире.
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