Руди Гэй интересен нескольким претендентам на титул

Форвард «Юты» может сменить команду в ближайшее время, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

По информации Эмико, опытный баскетболист интересен нескольким клубам Восточной конференции, которые претендуют на титул.

«Джаз» также заинтересованы в обмене 36-летнего ветерана, который проводит худший сезон в карьере с точки зрения статистики. Гэй набирает в среднем 4,5 очка и 3,4 за 16 минут на площадке.

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