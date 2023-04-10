Дариус Бэйзли поставил сверху через Ивицу Зубаца

Теги Клипперс НБА Девин Букер Ивица Зубац Дариус Бэйзли Баскетбол

Форвард «Финикса» Дариус Бэйзли эффектно поставил сверху через центрового «Клипперс» Ивицу Зубаца.

После получения передачи от Сейбена Ли на дуге Дариус пошел в трехсекундную и исполнил постер-данк через Ивицу Зубаца.

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