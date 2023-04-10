Дариус Бэйзли поставил сверху через Ивицу Зубаца
Форвард «Финикса» Дариус Бэйзли эффектно поставил сверху через центрового «Клипперс» Ивицу Зубаца.
После получения передачи от Сейбена Ли на дуге Дариус пошел в трехсекундную и исполнил постер-данк через Ивицу Зубаца.
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