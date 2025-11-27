Дени Авдия набрал 37 очков и повторил свой лучший результат в матчах за «Портленд»
Дени Авдия продолжил серию ярких игр.
«Портленд» уступил «Сперс» в рамках Кубка НБА (102:115), лучшим в составе команды был форвард Дени Авдия.
Авдия повторил свой рекорд результативности в матчах за «Блэйзерс», набрав 37 очков. Рекорд карьеры баскетболиста – 43 очка во время выступления за «Вашингтон».
На счету форварда также 6 подборов и 8 передач на 6 потерь. Игрок реализовал 12 из 19 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 8 из 14 с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Амита Робина
