Дени Авдия набрал 37 очков и повторил свой лучший результат в матчах за «Портленд»

Дени Авдия продолжил серию ярких игр.

«Портленд » уступил «Сперс» в рамках Кубка НБА (102:115), лучшим в составе команды был форвард Дени Авдия .

Авдия повторил свой рекорд результативности в матчах за «Блэйзерс», набрав 37 очков. Рекорд карьеры баскетболиста – 43 очка во время выступления за «Вашингтон».

На счету форварда также 6 подборов и 8 передач на 6 потерь. Игрок реализовал 12 из 19 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 8 из 14 с линии.