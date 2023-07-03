Торри Крэйг продолжит карьеру в «Чикаго»

Теги переходы Чикаго Финикс НБА Торри Крэйг Баскетбол

«Чикаго» заключил двухлетнее соглашение с легким форвардом Торри Крэйгом (32 года, 201 см).

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, второй сезон является опцией игрока.

Крэйг в минувшем сезоне выступал за «Финикс».

В 79 матчах регулярки форвард набирал в среднем 7,4 очка и 5,4 подбора при 45,6% с игры и 39,5% из-за дуги.

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5 комментариев

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dudkinrs82
Крэг в финиксе нравился!
Несите дары Белинелли!!!
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Илья Купол
Легчайший зимний обмен Эйтона на Вуча + Крэйга))
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PredatorMax
Нормально прокачали защиту и трешку Хантером и Крейгом, но 33 на 3 Уайту - это эрзац, простите...
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LilAnswer
В серии против Клипперс был одним из лучших в составе Санз.
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banderos
Ответ PredatorMax
Нормально прокачали защиту и трешку Хантером и Крейгом, но 33 на 3 Уайту - это эрзац, простите...
Картером? 33 на 3 для Коби как раз норм. Почти минималка по современным трендам. Считай, даром за ковыряние очков со скамейки, когда у всех остальных не летит (а такое бывает часто). Меня больше сделка по Вучевичу огорчит, если эта история не кончится дальнейшим обменом.
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