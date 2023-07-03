Торри Крэйг продолжит карьеру в «Чикаго»

« » заключил двухлетнее соглашение с легким форвардом Торри Крэйгом (32 года, 201 см).

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, второй сезон является опцией игрока.

Крэйг в минувшем сезоне выступал за « ».

В 79 матчах регулярки форвард набирал в среднем 7,4 очка и 5,4 подбора при 45,6% с игры и 39,5% из-за дуги.

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