Торри Крэйг продолжит карьеру в «Чикаго»
«Чикаго» заключил двухлетнее соглашение с легким форвардом Торри Крэйгом (32 года, 201 см).
Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, второй сезон является опцией игрока.
Крэйг в минувшем сезоне выступал за «Финикс».
В 79 матчах регулярки форвард набирал в среднем 7,4 очка и 5,4 подбора при 45,6% с игры и 39,5% из-за дуги.
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