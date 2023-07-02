«Наблюдатель». Джоэл Эмбиид оставил загадочное сообщение в соцсети

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

MVP сезона-2022/23 НБА Джоэл Эмбиид опубликовал загадочное сообщение на своей странице в соцсети.

«Наблюдатель», – написал камерунец.

Пост был опубликован через несколько часов после запроса на обмен от Дэмиана Лилларда.

«Филадельфия» в это межсезонье рассталась с Джорджем Ньянгом, Шейком Милтоном и Джейленом Макдэниелсом, усилившись лишь Патриком Беверли. Ожидается, что в скором времени команду покинет Джеймс Харден.

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7 комментариев

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Батя ивана
Процесс №2?
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Djoyin
Наблюдает за процессом и офигевает
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Stranfio
Возьмет и уйдет из Филы, вот будет прикол))))
+8
0
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Олененок Бэмби
Наблюдает, как другие выигрывают чемпионат, натирая приз мвп слезами, которыми его на ныл
+2
0
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Дмитрий Кутузов
Ответ Stranfio
Возьмет и уйдет из Филы, вот будет прикол))))
В Майами! К Дэйму и Джимбо)
+2
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Локоть Артеста
Ответ Stranfio
Возьмет и уйдет из Филы, вот будет прикол))))
Думаю что в следующем году он попросит об обмене. Может быть даже в разгар сезона.
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Stranfio
Ответ Локоть Артеста
Думаю что в следующем году он попросит об обмене. Может быть даже в разгар сезона.
И я не удивлюсь.
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