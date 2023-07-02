«Наблюдатель». Джоэл Эмбиид оставил загадочное сообщение в соцсети

MVP сезона-2022/23 НБА Джоэл Эмбиид опубликовал загадочное сообщение на своей странице в соцсети.

«Наблюдатель», – написал камерунец.

Пост был опубликован через несколько часов после запроса на обмен от Дэмиана Лилларда.

« » в это межсезонье рассталась с Джорджем Ньянгом, Шейком Милтоном и Джейленом Макдэниелсом, усилившись лишь Патриком Беверли. Ожидается, что в скором времени команду покинет Джеймс Харден.

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