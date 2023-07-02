«Наблюдатель». Джоэл Эмбиид оставил загадочное сообщение в соцсети
MVP сезона-2022/23 НБА Джоэл Эмбиид опубликовал загадочное сообщение на своей странице в соцсети.
«Наблюдатель», – написал камерунец.
Пост был опубликован через несколько часов после запроса на обмен от Дэмиана Лилларда.
«Филадельфия» в это межсезонье рассталась с Джорджем Ньянгом, Шейком Милтоном и Джейленом Макдэниелсом, усилившись лишь Патриком Беверли. Ожидается, что в скором времени команду покинет Джеймс Харден.
50 главных свободных агентов НБА-2023
Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия
7 комментариев