«Торонто» продлил Якоба Пелтля – 80 млн долларов на 4 года

Теги переходы Торонто НБА Якоб Пелтль Баскетбол

Центровой «Торонто» Якоб Пелтль (27 лет, 216 см) заключил новое 4-летнее соглашение с командой на 80 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В 2016 году «Рэпторс» выбрали Пелтля под 9-м номером драфта, но в 2018-м были вынуждены отправить центрового в «Сан-Антонио», чтобы приобрести Кавая Ленарда.

В феврале этого года клубу удалось вернуть Пелтля в обмен на центрового Кема Берча, защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

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1 комментарий

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Knicks_Fan
Сколько сколько???
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