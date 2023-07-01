«Торонто» продлил Якоба Пелтля – 80 млн долларов на 4 года

Центровой « » (27 лет, 216 см) заключил новое 4-летнее соглашение с командой на 80 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В 2016 году «Рэпторс» выбрали Пелтля под 9-м номером драфта, но в 2018-м были вынуждены отправить центрового в «Сан-Антонио», чтобы приобрести Кавая Ленарда.

В феврале этого года клубу удалось вернуть Пелтля в обмен на центрового Кема Берча, защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.