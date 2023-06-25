Женская НБА. «Коннектикут» примет «Чикаго», «Нью-Йорк» встретится с «Вашингтоном»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Коннектикут» примет «Чикаго», «Нью-Йорк» встретится с «Вашингтоном».
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Чикаго
25 июня. 20:00
Нью-Йорк – Вашингтон
25 июня. 20:00
Лос-Анджелес – Даллас
25 июня. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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