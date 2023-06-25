Женская НБА. «Коннектикут» примет «Чикаго», «Нью-Йорк» встретится с «Вашингтоном»

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Коннектикут жен Лос-Анджелес жен Нью-Йорк жен Вашингтон жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Коннектикут» примет «Чикаго», «Нью-Йорк» встретится с «Вашингтоном».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Чикаго

25 июня. 20:00

Нью-Йорк – Вашингтон

25 июня. 20:00

Лос-АнджелесДаллас 

25 июня. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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