В лиге ожидают, что Крис Миддлтон получит контракт на 4 года и 130 млн

Теги возможные переходы Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (31 год, 201 см) отказался от опции на следующий сезон в размере 40,4 млн долларов и станет свободным агентом.

По информации инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, руководители команд НБА ожидают, что Миддлтон заключит новое соглашение на 4 года и сумму около 130 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА-2022/23 31-летний Миддлтон набирал 15,1 очка и 4,9 передачи в среднем за игру, реализуя 43,6% с игры и 31,5% из-за дуги.

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7 комментариев

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Брэд Либил
Ответ Лютик
НБА надо что-то делать с зарплатами, потому что не стоит большая часть людей тех денег, которые им дают. Вплоть до детского потолка как в НХЛ.
Конечно, не стоит игрок, который затащил кучу клатчей в чемпионском походе, никаких денег.
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nurakas
Переплата.
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Lokomotiv__1992
Потом будут давать пик что бы избавиться) игрок который свой пик прошел .. и нужен большой контракт что бы спокойно перестать играть .
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Stephan Carrypenko
Можно было бы обменять конечно. Контракт на 4 года очень связывает Милуоки
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Ann Tretiakova
Ответ Лютик
НБА надо что-то делать с зарплатами, потому что не стоит большая часть людей тех денег, которые им дают. Вплоть до детского потолка как в НХЛ.
тебе какое дело у кого сколько зп...ты платишь эти деньги?? Лигу все устраивает ...игроков устраивает ... владельцев устраивает ..всех все устраивает )) ну кроме тебе конечно ... ну ты прав, они должны учитывать твое мнение
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