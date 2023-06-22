В лиге ожидают, что Крис Миддлтон получит контракт на 4 года и 130 млн

Форвард « » (31 год, 201 см) отказался от опции на следующий сезон в размере 40,4 млн долларов и станет свободным агентом.

По информации инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, руководители команд НБА ожидают, что Миддлтон заключит новое соглашение на 4 года и сумму около 130 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА-2022/23 31-летний Миддлтон набирал 15,1 очка и 4,9 передачи в среднем за игру, реализуя 43,6% с игры и 31,5% из-за дуги.

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