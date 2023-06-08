Крис Миддлтон перенес операцию на колене, вернется на паркет в июле

Форвард « » после вылета команды из плей-офф успешно перенес операцию на правом колене, чтобы решить проблему, которая преследовала его в этом сезоне, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Ожидается, что 31-летний игрок полностью восстановится после небольшой артроскопической операции и вернется на площадку в июле.

Согласно источникам, процедура очистки правого колена была запланирована еще до завершения сезона.

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