Крис Миддлтон перенес операцию на колене, вернется на паркет в июле

Теги травмы Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон после вылета команды из плей-офф успешно перенес операцию на правом колене, чтобы решить проблему, которая преследовала его в этом сезоне, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Ожидается, что 31-летний игрок полностью восстановится после небольшой артроскопической операции и вернется на площадку в июле.

Согласно источникам, процедура очистки правого колена была запланирована еще до завершения сезона.

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1 комментарий

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Misunderstood
Оло, передайте Крису, что спортзал на лето закрыт, ключи у технички, а техничка в отпуске до осени
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