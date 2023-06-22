Крис Миддлтон отказался от опции на 40,4 млн и станет свободным агентом
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (31 год, 201 см) отказался от опции на следующий сезон в размере 40,4 млн долларов, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Миддлтон станет неограниченно свободным агентом.
В прошедшем регулярном чемпионате НБА-2022/23 31-летний Миддлтон набирал 15,1 очка и 4,9 передачи в среднем за игру, реализуя 43,6% с игры и 31,5% из-за дуги.
Ожидается, что форвард будет востребованным на рынке, но возможность нового соглашения с «Милуоки» не исключена.
Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека
«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах
Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!
30М на 4 сезона
С его больничным листом бодьше никто не даст
Думаю такая договоренность с Бакс