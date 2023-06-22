Крис Миддлтон отказался от опции на 40,4 млн и станет свободным агентом

Теги Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (31 год, 201 см) отказался от опции на следующий сезон в размере 40,4 млн долларов, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Миддлтон станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА-2022/23 31-летний Миддлтон набирал 15,1 очка и 4,9 передачи в среднем за игру, реализуя 43,6% с игры и 31,5% из-за дуги.

Ожидается, что форвард будет востребованным на рынке, но возможность нового соглашения с «Милуоки» не исключена.

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11 комментариев

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dato akhaladze
Ответ NoBond
он думает, ему дадут больше 40?
Может и меньше, но долгосрочнее, что-то типа 125 на 4. Такое обычно делают когда перестают рассчитывать на себя или на здоровье.
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NoBond
он думает, ему дадут больше 40?
+13
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fhneh
Ответ Лиллард унижатель!
Подпишет 45 на 3
Подпишет 90 на 3. Милуоки даст ему эти деньги, у них выбора нет. Через рынок не усилиться, ослаблять команду в прайм Янниса нельзя.
+9
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Exterior
Скорее всего уболтали его переподписаться на меньшие деньги но на длительный срок (минимум 3 года)
+5
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+5
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Temer
Ответ NoBond
он думает, ему дадут больше 40?
Нет, переподпишеться с Бакс на выгодных для всех условиях
+4
0
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Лиллард унижатель!
Подпишет 45 на 3
+3
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Stranfio
Скорее всегда его попросили за меньшую сумму переподписаться, либо странно это все.
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Misson
130 млн.* 4 года и все довольны.
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Сергей Галынский
Тут понятно
30М на 4 сезона
С его больничным листом бодьше никто не даст
Думаю такая договоренность с Бакс
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seabyryak
Ответ dato akhaladze
Может и меньше, но долгосрочнее, что-то типа 125 на 4. Такое обычно делают когда перестают рассчитывать на себя или на здоровье.
Скорее тогда на 5, чтобы максимально растянуть общую сумму и уменьшить нагрузку на прямо сейчас
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NoBond
Ответ dato akhaladze
Может и меньше, но долгосрочнее, что-то типа 125 на 4. Такое обычно делают когда перестают рассчитывать на себя или на здоровье.
ну он мне кажется относительно молодым для такого мува) думаю что после этого сезона он мог бы получить 60 на 2 изи (не пойнт про здоровье и нежелание рисковать я понял)
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